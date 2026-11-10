Carlos Caszely reconoce al gran protagonista de Colo Colo que lo sorprendió: “Nos tapó la boca”

El ídolo del 'Cacique', Carlos Caszely dejó este gran elogio por este protagonista en Colo Colo.

Colo Colo sigue en su celebración tras obtener un nuevo título en el fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se lograron coronar tras su triunfo por 2-1 ante Ñublense de Chillán, llegando a su estrella 35.

Tras lo que fue este logro para el ‘Popular’, un ídolo del club como lo es Carlos Caszely conversó con el programa ‘Campeones Eternos’ y destacó el trabajo de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo, en la que indicó el DT le tapó la boca con su trabajo en el club tras su flojo comienzo.

“Fue criticado por todos nosotros, nos tapó la boca a todos, porque yo también estaba en contra de él”.

“Yo creo que cuando él llega no se imaginó nunca lo que era Colo Colo, nunca, él llegó, le dijeron un equipo grande, pero nunca se imaginó la resonancia que tiene Colo Colo, lo malo siempre se destaca más que lo bueno”, parte señalando Caszely.

Agregando a esto, el ídolo nacional siente que Fernando Ortiz en sus inicios en el fútbol chileno no tomó el calibre de lo que significa Colo Colo y con el correr de los partidos, pudo tomarle la mano a lo que era la gran responsabilidad ser el DT del ‘Cacique’, algo que hoy remedió con buenos resultados.

Caszely elogia a Ortiz en Colo Colo | Foto: Photosport

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“Con el tiempo se empezó a dar cuenta lo que era Colo Colo en Chile. Me acuerdo de los primeros partidos que jugaba con cinco en el fondo, ganaba 1-0 y a nadie le gusta que Colo Colo gane 1-0. Con el tiempo se dio cuenta que habían jugadores que no le rendían y empezó a cambiar su estilo a algo más ofensivo”, remarcó.

Finalmente, Caszely le da hoy todo los méritos a Fernando Ortiz con este logro de Colo Colo, en la que destacó la gran inteligencia del DT para poder sobreponerse ante escenarios complejos y llevar al ‘Cacique’ a levantar un nuevo título.

“Aprendió, no es tonto, fue inteligente y se dio cuenta para cambiar su estilo de juego y por eso hoy Colo Colo fue campeón”, cerró.