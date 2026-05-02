Universidad de Chile hoy disputa un duelo importante dentro de la Copa de la Liga, en el que los dirigidos por Fernando Gago se verán las caras ante Deportes La Serena en la cuarta región con la necesidad de sumar una victoria para seguir en búsqueda de la clasificación.

Un ex jugador azul como lo es Waldo Ponce comentó en los últimos días en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro sobre la situación en la que le consultaron por un jugador para poder llevar al extranjero y en la que dio el nombre de un jugador que hoy pertenece a la U.

“Él demuestra un poco eso, a mí un representante sueco me preguntó por algún jugador joven, cosa de no gastar tanta plata en Chile y poder llevarlo a Europa, ya que es más fácil”, comenzó señalando Ponce.

¿El elegido por “Waldini”? fue Ignacio Vásquez, el delantero de la Universidad de Chile fue el jugador que ofreció a este representante para poder llevarlo al exterior, consulta que quedó hoy en día en nada y que se la realizaron antes de llegar a los ‘Azules’.

Ponce recomendó a Vásquez | Foto: Photosport

“Nacho Vásquez le dije yo, antes de llegar a la U, debe haber sido como hace unos dos años atrás”, declara.

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Concluyendo, Ponce con el gran presente que vive hoy en día Ignacio Vásquez bromea e indica que el precio del atacante azul hoy en día es mucho más al que tenía hace dos años atrás.

“Ahora ya le sale más caro (risas), ya fue, es tarde”, cerró.

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