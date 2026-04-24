Waldo Ponce impacta con confesión sobre su paso por la UC tras esperar a la U: “Me daban ganas de llorar”

El mercado de fichajes del fútbol chileno suele dejar historias inesperadas, especialmente cuando jugadores identificados con un club terminan defendiendo la camiseta de uno de sus principales rivales.

Con el paso de los años, varios protagonistas han revelado cómo vivieron esos momentos de tensión e incertidumbre, marcados muchas veces por decisiones complejas y cambios inesperados en sus carreras.

Uno de esos casos fue el de Waldo Ponce, exdefensor de la Selección Chilena y futbolista formado en Universidad de Chile, quien durante la temporada 2010 terminó recalando en Universidad Católica, generando sorpresa en el medio local.

Waldo Ponce y su recuerdo de su polémico fichaje en la UC

Ahora, el exzaguero recordó en el programa de YouTube Qué tal, mijo, del periodista y locutor Ignacio “Nacho” Abarca, cómo se dio aquella llegada al cuadro cruzado y confesó el impacto emocional que sintió durante sus primeros días en San Carlos de Apoquindo.

“Yo firmé el último día antes que cerrara el libro de pases aquí en Chile, y estuve siempre esperando la última posibilidad de irme a la U, pero al final nunca se dio. Esperé, esperé hasta última hora”, confesó el oriundo de Los Andes.

El ahora comentarista deportivo de Radio Futuro también reveló que “me pasó que en los primeros entrenamientos que yo estaba en San Carlos me metía al camarín, me vestía y me veía la ropa puesta de la UC y me daban ganas hasta de llorar, así como que oye yo no soy de acá y decía por qué estoy aquí”.

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Waldo Ponce sigue recordando su arribo a los Cruzados | FOTO: ChatGPT

Pese a ese complejo inicio, el exfutbolista con pasos en Alemania, Argentina, México y España explicó que con el paso del tiempo logró adaptarse. “Estaba triste, pero después me trataron bien, jugué harto que era lo que necesitaba para llegar al Mundial, hice buenos amigos y la verdad me trataron súper bien”, remató.

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En resumen…

Waldo Ponce repasó uno de los episodios más llamativos de su carrera: su fichaje por Universidad Católica pese a su identificación con Universidad de Chile.