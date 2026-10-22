Alineaciones de Hoffenheim y Lyon por la Europa League: formaciones probables

Hoffenheim y Lyon se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hoffenheim recibe a Lyon este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hoffenheim viene de caer 2-3 ante Beşiktaş y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

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