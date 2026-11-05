Alineaciones de Real Sociedad y Lyon por la Europa League: formaciones probables

Real Sociedad recibe a Lyon este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 6-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Real Sociedad y Lyon
Real Sociedad (4-4-2): Unai Marrero, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.
Lyon (4-3-3): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Tanner Tessmann, Mads Bidstrup, Corentin Tolisso, Kail Boudache, Keito Nakamura, Julien Duranville.
La previa de Real Sociedad y Lyon: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Chile)
- Estadio: Reale Arena
- Historial: 4 cruces — Real Sociedad ganó 2, Lyon ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 28/08/2013: Real Sociedad 2-0 Lyon
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Crystal Palace, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Lyon: vs. Lillestroem, jueves 26 de noviembre