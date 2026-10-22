Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El invicto es lo que está en juego acá: el Bournemouth llegó con puntaje perfecto a esta tercera fecha y quiere confirmar que su arranque no fue casualidad.

Ganar acá significa meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba de la fase de liga, algo que ninguno de los dos quiere dejar pasar.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de una goleada por 3-0 ante Sturm Graz que lo dejó con puntaje ideal en el torneo. Antes había resuelto de visitante un partido complicado ante la Real Sociedad, por lo que llega quinto y con la confianza de no haber sufrido demasiado en estos dos primeros pasos.

El Milan tuvo un cierre de semana con mucho gol a favor: 4-0 de visitante frente al Red Bull le devolvió el envión después de la derrota en casa ante el Benfica. Está 16° con apenas tres puntos, así que necesita sostener ese nivel ofensivo si quiere empezar a escalar posiciones.

El historial entre Bournemouth y Milan

El único antecedente entre ambos es de hace casi una década, cuando el Milan se impuso 2-1 de visitante en Inglaterra. No hay mucha historia reciente que marque una tendencia clara, así que este cruce funciona casi como un primer capítulo moderno entre los dos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2016 Bournemouth vs. Milan 1-2 Club Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis