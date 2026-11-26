Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Los dos llegan con apenas cuatro puntos en la fase de liga y necesitan sumar para no quedar al margen de la clasificación. Un paso en falso más y la Europa League empieza a complicarse en serio.
Ninguno puede permitirse otro tropiezo: ambos están entre los últimos del grupo general y esta fecha pinta a definitoria para sus aspiraciones de meterse en zona de playoffs.
La actualidad de ambos equipos
El Hoffenheim viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Crystal Palace, luego de una goleada 3-0 que le había dado aire frente al Lyon. Pero antes de eso había caído con Beşiktaş, y esa irregularidad lo tiene en el puesto 22 con apenas cuatro unidades en cuatro presentaciones.
Sturm Graz no la pasa mejor: perdió 2-3 de local ante NK Celje en su último compromiso, después de un triunfo ajustado 1-0 sobre Marseille que lo había ilusionado. El golpe más duro lo sufrió ante Bournemouth, con un 3-0 en contra que todavía pesa. Está 24°, con los mismos cuatro puntos que su rival de turno.
El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz
El historial entre ambos es mínimo, apenas un antecedente registrado. En esa ocasión, allá por 2016, el Hoffenheim se impuso 3-1 y hasta ahora es el único dato que queda para analizar antes de este cruce.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2016
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|3-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hoffenheim suma 4 puntos en el torneo.
- Sturm Graz suma 4 puntos en el torneo.