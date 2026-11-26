Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Los dos llegan con apenas cuatro puntos en la fase de liga y necesitan sumar para no quedar al margen de la clasificación. Un paso en falso más y la Europa League empieza a complicarse en serio.

Ninguno puede permitirse otro tropiezo: ambos están entre los últimos del grupo general y esta fecha pinta a definitoria para sus aspiraciones de meterse en zona de playoffs.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Crystal Palace, luego de una goleada 3-0 que le había dado aire frente al Lyon. Pero antes de eso había caído con Beşiktaş, y esa irregularidad lo tiene en el puesto 22 con apenas cuatro unidades en cuatro presentaciones.

Sturm Graz no la pasa mejor: perdió 2-3 de local ante NK Celje en su último compromiso, después de un triunfo ajustado 1-0 sobre Marseille que lo había ilusionado. El golpe más duro lo sufrió ante Bournemouth, con un 3-0 en contra que todavía pesa. Está 24°, con los mismos cuatro puntos que su rival de turno.

El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz

El historial entre ambos es mínimo, apenas un antecedente registrado. En esa ocasión, allá por 2016, el Hoffenheim se impuso 3-1 y hasta ahora es el único dato que queda para analizar antes de este cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2016 Hoffenheim vs. Sturm Graz 3-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis