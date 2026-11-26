Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos termina de despegar en esta Europa League y la tabla los tiene prácticamente pegados, así que el que gane se saca una mochila de encima. Cuatro fechas sin conocer la victoria empiezan a pesar y ya no hay margen para seguir sumando empates.

Con apenas cinco puntos cada uno, están lejos de los puestos que dan el pase directo y necesitan reaccionar antes de que la fase de liga se les escape.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado en el ánimo aunque invicto en las últimas presentaciones: empató contra el Hoffenheim, rescató un punto de visitante frente al Beşiktaş y antes había caído ante el Lyon. La localía en Selhurst Park puede ser la diferencia que necesita para cortar la racha de resultados que no lo convencen.

La Real Sociedad viene de un andar irregular, con un empate como local frente al Lyon que dejó sensaciones mixtas. Antes había goleado 6-0 como visitante al Lillestroem, un resultado que mostró su potencial ofensivo, aunque el empate posterior ante el Union Saint-Gilloise confirma que todavía le falta regularidad para instalarse arriba.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Crystal Palace suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 5 puntos en el torneo.