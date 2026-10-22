Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque perfecto le da a Juventus un control casi total de su grupo, y una victoria más lo dejaría con un pie en la siguiente fase. Rennes, en cambio, llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla general.

Para el equipo italiano esto es una chance de consolidarse como candidato serio en la Europa League, mientras que para el francés el margen de error empieza a achicarse.

La actualidad de ambos equipos

Juventus llega como puntero del certamen con puntaje ideal. Primero goleó 5-0 de local ante Nijmegen y después se repuso con un triunfo 2-1 como visitante frente a Celta, una combinación que muestra solidez tanto en casa como afuera.

Rennes acumula 4 puntos y se ubica en la mitad de la tabla. Viene de ganar 2-1 como local ante OFI Crete, un resultado que le permitió recuperar terreno después del empate sin goles que había dejado como visitante frente a Sturm Graz.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Juventus suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen.

suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen. Rennes suma 4 puntos en el torneo.