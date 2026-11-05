Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el AFAS Stadion, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. La Juventus llega como favorita, pero el AZ viene de meterse de lleno en zona de clasificación y no tiene intención de regalar nada en su casa.

Los tres puntos acomodan a cualquiera de los dos en la pelea por los puestos de arriba de la fase de liga, así que no es un partido para especular.

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega con el envión de un 4-0 contundente de visitante ante Ararat, resultado que le permitió meterse en la mitad de la tabla con 6 puntos en tres presentaciones. Antes de eso había sumado otro triunfo como local, aunque en el torneo local había caído ante Sunderland. El equipo neerlandés encadenó dos victorias seguidas en Europa League y quiere seguir esa racha en casa.

La Juventus, por su parte, no logró cerrar su último partido como hubiese querido: empató 2-2 de local frente al Rennes y dejó escapar puntos que podrían pesar en la tabla general. Antes había ganado afuera ante el Celta y también se había impuesto con claridad por 5-0 en su presentación inicial del torneo. Con 7 unidades y el séptimo puesto, el equipo italiano necesita volver a la senda del triunfo para no perderle pisada a los de arriba.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. AZ Alkmaar suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Juventus suma 7 puntos en el torneo.