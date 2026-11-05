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Europa League

Alineaciones de AZ Alkmaar y Juventus por la Europa League: formaciones probables

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el AFAS Stadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

AZ Alkmaar vs. Juventus, Europa League
AZ Alkmaar vs. Juventus, Europa League

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. AZ Alkmaar viene de ganarle 4-0 a Ararat y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Juventus viene de empatar 2-2 con Rennes y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de AZ Alkmaar y Juventus

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mees De Wit, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Ayoub Oufkir, Bendegúz Kovács, Weslley Patati. DT: Lee-Roy Echteld.

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Juventus (3-4-1-2): Guglielmo Vicario, Federico Gatti, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso, Randal Kolo Muani, Nick Woltemade. DT: Luciano Spalletti.

La previa de AZ Alkmaar y Juventus: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: AFAS Stadion
  • Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Sparta, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Juventus: vs. Omonia, jueves 26 de noviembre
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