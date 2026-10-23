Este viernes comenzó la octava fecha de la Premier League, donde el Ipswich Town de Marcelino Núñez empató 1-1 con Nottingham Forest.

La Premier League sigue su curso este fin de semana con la octava fecha, que arrancó con el partido entre Ipswich Town y Nottingham Forest, donde estuvo presente el volante chileno Marcelino Núñez.

El formado en Universidad Católica volvió a ser considerado por el entrenador Gary O’Neil, luego de pasar una semana en el equipo reserva de los azules.

El oriundo de Renca estuvo citado pero vio todo el partido en la banca de suplentes, en lo que fue un valioso empate 1-1 para el Ipswich.

La visita se puso en ventaja a los 13 minutos con gol es Neco Williams y la igualdad para los dueños de casa fue obra del paraguayo Julio Enciso en los 41′.

Con este resultado, Ipswich Town llegó a los 10 puntos y queda en la novena posición, a la espera de lo que suceda en el resto de la fecha.

Mientras que el conjunto rojo está en caída libre en la tabla de posiciones, por ahora en la decimosexta ubicación con seis unidades, a solo diferencia de goles de la zona de descenso.

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Otro equipo que está complicado en la parte baja es el Crystal Palace de Darío Osorio, que está decimocuarto con siete puntos. Los londineses reciben el domingo a Newcastle United desde las 11:00 horas de Chile.

La tabla de posiciones de la Premier League: