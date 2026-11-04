El gran “cortado” de Nicolás Córdova en la Selección Chilena: “No tengo que explicar”

Como era de esperarse, el técnico Nicolás Córdova borró de la lista a Marcelino Núñez, tras el polémico episodio en Estados Unidos.

La Selección Chilena dio a conocer su nómina para los amistosos frente a Colombia. Y como era de esperarse, el entrenador Nicolás Córdova decidió borrar a Marcelino Núñez, quien protagonizó una polémica salida de la concentración durante la última gira de La Roja por Norteamérica.

El mediocampista del Ipswich Town quedó en el ojo del huracán luego de abandonar la delegación del ‘Equipo de Todos’ tras un conflicto con el cuerpo técnico encabezado por Córdova. La rebeldía del formado en la UC generó repercusiones y que ahora tiene consecuencia inmediata en la citación para la próxima fecha FIFA.

De esta manera, Núñez aparece como el gran ausente de la convocatoria y vuelve a perder terreno en un proceso de recambio marcado por las dudas, la falta de idea futbolística y los malos resultados.

Nico Córdova pasó la podadora con Marcelino Núñez (Photosport).

¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre Marcelino Núñez?

En su momento, el DT de La Roja se refirió públicamente a la salida del volante de durante la concentración en Estados Unidos, y dejó claro que se trataba de un decisión personal del futbolista.

“Fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”, confesó el DT.

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Además, Córdova reconoció que la situación no fue positiva para el grupo. “No es grato que un jugador se vaya. Eso lo tenemos súper claro. Una vez que ya se va, nosotros tenemos que preocuparnos de los que están acá, de entrenar lo mejor posible”, agregó.

Tras su salida de La Roja, no fueron pocas las voces que aseguraron que el propio jugador habría decidido no volver a La Roja mientras Nicolás Córdova continúe sentado en la banca.