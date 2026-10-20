El mediocampista chileno fue relegado al equipo sub-21 del cuadro inglés, el que enfrentó a Anderlecht de Bélgica.

El presente de Marcelino Núñez en Inglaterra no es el mejor. Tras su polémica salida de la Selección Chilena, el volante de 26 años perdió protagonismo en Ipswich Town y ello quedó demostrado con una drástica decisión.

¿Qué pasó? Luego de su entrevero en la concentración de Chile, el oriundo de Colina fue relegado a la filial juvenil sub-21 del elenco británico. No tiene espacio en el plantel profesional, dirigido por Gary O’Neil.

Tal determinación se confirmó este martes 20 de octubre, jornada en la que el mediocampista disputó la Premier League International Cup contra el Anderlecht de Bélgica. Dicho certamen es sub-23.

Para mala fortuna del formado en Universidad Católica, su club cayó 1-0 a pesar de su presencia desde el arranque. Tendrá que enmendar el camino para recuperar su puesto en el primer equipo.

¿Su controversia en La Roja habrá influido en la medida del cuerpo técnico de Ipswich Town? Una incógnita que tendrá que ser respondida por su entrenador, aunque ya lo respaldó en conferencia de prensa.

Marcelino Núñez no la pasa bien en Ipswich Town. (Foto: Getty Images)

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Marcelino Núñez sufre en Ipswich Town

Cabe consignar que tras su regreso a Inglaterra, el futbolista en cuestión no ha sumado participación en categorías adultas. Su última actuación fue en la derrota 4-2 contra Arsenal por la EFL Cup (15 de septiembre).

Tras ello, el 26 de septiembre fue titular en la caída de la Selección Chilena contra Canadá en la fecha FIFA. El miércoles 30 del mismo mes se comunicó su repentina despedida al combinado nacional.