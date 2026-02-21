Una figura de la Selección Chilena logró dar el salto. Tras ser cuestionada duramente por Arturo Vidal, fue oficializada en su nuevo equipo: ya es de Independiente de Avellaneda.

A pesar de los problemas del elenco argentino en este mercado de fichajes, Maximiliano Gutiérrez cruzó la cordillera. Fue presentado con bombos y platillos a través de redes sociales.

El cuadro bonaerense entregó los pormenores del negocio realizado con Huachipato. La transferencia le significará un importante aporte a las arcas económicas del conjunto siderúrgico.

“El jugador chileno llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027. Bienvenido al Rey de Copas”, se detalló.

De esta manera, se deja atrás la polémica por la inhibición que impuso la FIFA sobre Independiente. La dirigencia del club logró postergar dicho castigo hasta el 26 de febrero.

Maximiliano Gutiérrez da el salto: ¿Habrá convencido a Arturo Vidal? (Imagen: CA Independiente)

Los números de Maximiliano Gutiérrez: el apuntado por Arturo Vidal

En la presente temporada, el seleccionado nacional logró disputar cinco compromisos con Huachipato antes de ser transferido. En dichos encuentros, anotó tres goles.

A sus 21 años, se posiciona como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Ya ha sido convocado a La Roja y su participación en los siguientes ciclos del combinado nacional es inminente.

