Pierre Sage abandonó su puesto en el cuadro inglés. El francés no estuvo a la altura del desafío y quedó reflejado en los resultados.

Crystal Palace escribirá un nuevo capítulo en su historia. Luego del bajo rendimiento exhibido en la primera parte de la temporada, el conjunto de Darío Osorio tomó una decisión crucial.

A través de redes sociales, el elenco londinense ratificó el adiós de Pierre Sage. El DT francés abandonó su puesto debido a los malos resultados obtenidos en su paso por la institución.

De esta manera, queda en incertidumbre quién asumirá el desafío. La situación en la tabla de posiciones de la Premier League es preocupante: Las Águilas marchan últimas con siete puntos en 10 partidos.

“Crystal Palace Football Club puede confirmar que Pierre Sage ha dejado su cargo como entrenador“, indicó la escuadra inglesa mediante sus plataformas oficiales.

“El club desea dejar constancia de su agradecimiento a Pierre y su equipo por sus esfuerzos durante su tiempo en South London (…) Les desea lo mejor para el futuro”, agregó.

Pierre Sage no va más en el Crystal Palace de Darío Osorio. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio se queda sin DT en Inglaterra

Luego de tal determinación, Crystal Palace tendrá que encontrar al nombre idóneo para reemplazar a Pierre Sage en la banca. Ya hay un candidato fuerte para concretar tal modificación.

¿De quién se trata? Thomas Frank suma bonos para tomar la batuta. El estratega danés está libre tras su reciente salida de Tottenham y lidera la lista de posibles sustitutos.