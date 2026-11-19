El ex DT de 'La Roja', Claudio Borghi salió a respaldar con todo a Darío Osorio de las críticas.

La Selección Chilena volvió a cerrar una nueva Fecha FIFA para el olvido, en donde el equipo de todos no supo de victorias en sus duelos ante Colombia, en la que cayó por 0-1 e igualó sin tantos en sus dos compromisos, lo que dejó mucha preocupación.

Tras lo que fueron estos duelos, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del presente de Chile, en la que salió en defensa de Darío Osorio y las críticas que ha recibido.

“Me enteré que los ingleses son giles, porque compraron un jugador de 50 millones de dólares y acá dicen que es un desastre”, partió señalando Borghi.

Agregando, el ‘Bichi’ encuentra insólito que desde el público nacional comenten de que Darío Osorio es un desastre, ya que hoy en día para él, es la gran potencial figura de la Selección Chilena.

Borghi defendió con todo a Osorio | Foto: Photosport

“Yo escuché gente que dice ‘Osorio es un desastre’, si Osorio es un desastre muchachos, cerremos esta selección y hagamos un partido de hockey”, remarcó.

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Concluyendo, Borghi expresó que para él, Darío Osorio es el mejor jugador hoy en día en la Selección Chilena, pero que no se puede esperar de él que se pase a todos los jugadores rivales para que marque las diferencias que todos esperan.

“Osorio a mí gusto, para mí es el mejor de todos, pero ahora si quieren que Osorio agarre la pelota al lado de Villagra, se pase a ocho y haga el gol, no va ocurrir”, cerró.