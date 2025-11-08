Representar a Universidad de Chile es un sueño que no todos logran y ello bien lo sabe un formado en Universidad Católica: nunca pudo cumplir su anhelo de vestir la camiseta azul.

¿De quién se trata? Recientemente, se coronó campeón de Primera B con Universidad de Concepción y anunció que puede colgar los botines: analiza retirarse del fútbol.

Ese es el caso de Ignacio Herrera, que en conversación con AS Chile reveló cuál fue su deseo de niñez. Siempre quiso seguir los pasos de su papá, que sí tuvo la dicha de defender al cuadro laico.

“Me hubiera encantado jugar en la Universidad de Chile… Yo soy formado en la UC, un club al que le debo mucho, pero me hubiera gustado en su momento pasar por la U”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Mi padre, Fernando Herrera, jugó en la U por varios años. Era el segundo arquero de Hugo Carvallo y tuvo pasos también por varios clubes de Chile”.

Ignacio Herrera se formó en la UC, pero siempre quiso jugar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El sueño de jugar en Universidad de Chile

Finalmente, el flamante monarca del ascenso destacó que su familia ve la vida en color azul. Será una de las espinas que le quedará clavada al revisar su carrera: no logró representar al equipo que le robó el corazón.

“Fui al estadio por primera vez para ver a la U y siento que hay una vinculación familiar (…) Aunque mi papá no me lo diga, para él habría sido un sueño“, concluyó el delantero.

