Universidad de Concepción derrotó 3-0 a Deportes Copiapó como visitante en el norte y se coronó campeón de la Liga de Ascenso y logró su retorno a Primera División después de cinco años en Primera B. El ‘Campanil’ obtuvo 55 puntos y conquistó su tercer ascenso a la máxima categoría.

Una de las figuras en el sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, fue el delantero Ignacio Herrera, quien a los 88’ marcó el 3-0 para los penquistas desde lanzamiento penal. Tras el pitazo final, el experimentado atacante dejó en punto suspensivo su carrera y anunció su adiós del Forero.

“Este año hipotequé muchísimo. Hipotequé estar lejos de mi hija, dejar cosas de lado, descuidarme… No hay ninguna copa que valga la pena el estar lejos de mi hija, pero esto fue lo último y había que coronarlo así”, señaló el futbolista en conversación con Radio ADN.

Luego, sorprendió al dejar abierta la puerta del retiro a fin de año: “Voy a pensar en las vacaciones, no me quiero apurar, pero probablemente este fue mi último partido”, confesó.

Finalmente, elogió a sus compañeros y valoró el ascenso obtenido por el Campanil: “Nos juramentamos lograr el ascenso por todo el trabajo que hicimos en el año, por el grupo fuerte que tenemos y por cómo jugamos al fútbol. Somos el merecido campeón”, cerró.

Universidad de Concepción vuelve a Primera después de 5 años (Photosport).

En síntesis…

Campeón y Ascenso: Universidad de Concepción derrotó 3-0 a Copiapó y se coronó campeón de la Liga de Ascenso, volviendo a Primera División tras cinco años.

Héroe y Retiro: El delantero Ignacio Herrera, figura del partido, anunció que este fue “probablemente” su último encuentro como profesional, priorizando el tiempo con su familia.

Valoración del Logro: Herrera elogió al plantel por el esfuerzo y aseguró que el “Campanil” es el “merecido campeón” de la categoría.