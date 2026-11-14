Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con la clasificación casi resuelta y una goleada reciente a este mismo rival todavía fresca en la memoria. Dinamarca, en cambio, necesita dar vuelta la historia si quiere mantener algo de vida en el grupo.
No hay demasiado en juego para los de arriba, pero sí una chance de cerrar la fase con otro triunfo de local y reafirmar que son el equipo a vencer. Para Dinamarca el margen de error ya casi no existe.
La actualidad de ambos equipos
Portugal llega envalentonado: viene de tres victorias al hilo, incluida esa goleada 4-2 ante este mismo rival hace poco más de un mes. Son sextos en la tabla con 12 puntos y el funcionamiento colectivo se nota, sobre todo de visitante, donde encontraron su mejor versión en los últimos partidos.
Dinamarca llega con una mezcla de sensaciones. Ganó su último partido ante Gales de visitante, pero el golpe más fuerte lo sufrió justamente contra Portugal, cuando cayó 4-2 de local. Están 29° con 6 puntos y necesitan un resultado grande para no quedar relegados en la pelea del grupo.
El historial entre Portugal y Dinamarca
El historial es ampliamente favorable a Portugal: de 19 enfrentamientos se quedó con 13 victorias, contra apenas 4 de Dinamarca y 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 41 a 23 a favor de los portugueses.
El antecedente más reciente es bien claro: Dinamarca 2-4 Portugal, hace poco más de un mes, en un partido con mucho gol. Antes de eso, en marzo de 2025, Portugal había goleado 5-2 en otro cruce de altísimo marcador, aunque Dinamarca también supo sorprender con un 1-0 días antes en Copenhague.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Dinamarca vs. Portugal
|2-4
|UEFA Nations League
|23/03/2025
|Portugal vs. Dinamarca
|5-2
|UEFA Nations League
|20/03/2025
|Dinamarca vs. Portugal
|1-0
|UEFA Nations League
|08/10/2015
|Portugal vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/2014
|Dinamarca vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|13/06/2012
|Dinamarca vs. Portugal
|2-3
|UEFA European Championship
|11/10/2011
|Dinamarca vs. Portugal
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/2010
|Portugal vs. Dinamarca
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/2009
|Dinamarca vs. Portugal
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Portugal vs. Dinamarca
|2-3
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
- Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.