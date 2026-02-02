Tras meses de incertidumbre y rumores que lo situaban fuera de Núñez, Paulo Díaz ha logrado consolidar su permanencia en River Plate. El defensor chileno regresó a la titularidad este domingo en el empate sin goles frente a Rosario Central, luego de haber iniciado el torneo como suplente en los encuentros ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La situación del seleccionado nacional dio un giro radical en las últimas semanas. Según reveló el propio entrenador Marcelo Gallardo, la continuidad del zaguero no estaba garantizada debido a diversas propuestas del extranjero. No obstante, el “Muñeco” fue tajante al señalar que las ofertas recibidas no cumplían con las expectativas económicas del club para dejarlo partir en este mercado de fichajes.

El propio Díaz abordó su presente tras el duelo en Rosario, confesando que la dirigencia y el cuerpo técnico le habían comunicado a finales de 2025 que debía buscar un nuevo destino. “A fin de año se me dijo que tenía que salir”, reconoció el jugador a TNT Sports Argentina, detallando el proceso de resiliencia que vivió durante la pretemporada.

A pesar de haber comenzado “desde atrás” en la consideración del técnico, el zaguero destacó su compromiso físico y mental para recuperar su puesto. “Me dije a mí mismo que tenía que trabajarme bien. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico y hoy está contento”, afirmó el defensor, quien se mostró satisfecho con su rendimiento en un partido de alta exigencia.

Díaz también reveló detalles de una conversación privada con Gallardo, donde le manifestó su deseo explícito de continuar vistiendo la camiseta “millonaria”. Aunque no cerró las puertas a futuros movimientos en mercados venideros, fue enfático en que su presente y su enfoque están totalmente dedicados a los desafíos de River para este 2026.

River Plate empató sin goles en Rosario con presencia de Paulo Díaz

La noticia de su permanencia ha sido bien recibida por su entorno cercano. Cabe recordar que su padre, Ítalo Díaz, había declarado recientemente que su hijo necesitaba un “remezón” para volver a ser el jugador histórico que River necesita en la zaga central. Todo indica que ese remezón surtió efecto y el chileno vuelve a ser pieza clave en el esquema del “Muñeco”.

Con este escenario, Paulo Díaz ratifica su compromiso y se prepara para afrontar una temporada donde River buscará volver a lo más alto tanto en el plano local como internacional. El defensor parece haber recuperado la confianza necesaria para liderar una defensa que, hasta hace poco, parecía no tener lugar para él.

