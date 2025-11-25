Se terminó a temporada para River Plate tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Torneo de Clausura en Argentina, donde todo acabó con la derrota por 3-2 en manos de Racing de Avellaneda. Ahora se viene un periodo de decisiones en el Millonario, que afectarán al chileno Paulo Díaz.

Así es, porque el defensa nacional no estaría en los planes del entrenador Marcelo Gallardo para el 2026, incluso sería parte de una gran poda que incluye a varios experimentados y referentes del Millonario.

Así lo dio a conocer este martes BOLAVIP ARGENTINA, quienes adelantaron la lista de seis jugadores que el Muñeco habría declarado como prescindibles de cara al mercado de fichajes.

Estos son Paulo Díaz, Miguel Borja, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Nacho Fernández.

Marcelo Gallardo tiene a seis cortados en River Plate para el 2026. (Foto: Marcos Brindicci/Getty Images)

Cabe recordar que el mismo Gallardo había solicitado al zaguero chileno en 2019, quien luego se convirtió en un verdadero pilar en la última línea de River, donde ha estado en las últimas seis temporadas.

Pero la última campaña no fue nada positiva para el ex Colo Colo, incluso fue marginado por el DT en los dos últimos partidos tras la derrota por 2-0 en el Superclásico contra Boca Juniors.

Por esto no dijo presente en los partidos contra Vélez Sarsfield y ayer (lunes) contra Racing en Avellaneda.

Si el defensor de 31 años tiene contrato vigente hasta 2027 con el elenco banda sangre, tendrá que esperar que llegue un interesado por sus servicios para poder continuar su carrera en otro club.

