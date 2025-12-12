Huachipato, de la mano de Jaime García, se coronó campeón de la Copa Chile tras vencer de manera dramática por penales a Deportes Limache. El conjunto del acero, que no tuvo un buen pasar en la Liga de Primera logró su primer trofeo copero que lo llevará a disputar la Copa Libertadores.

Con el fin de temporada, Huachipato tendrá que definir la situación del carismático y extrovertido entrenador chileno, quien termina contrato en Talcahuano y deberán sentarse a conversar una posible renovación.

Jaime García a una firma de seguir en Huachipato (Photosport).

De hecho, un día después del título en Rancagua, fue el propio García quien se encargó de confirmar que sólo resta una firma para extender su vínculo en el elenco de la ‘Usina’: “En el papel no he firmado aún la renovación, pero hay un compromiso y eso se respeta, tanto para mí como para la dirigencia de Huachipato”, afirmó el DT en el programa ‘De Fútbol se Habla Así’ de DSports.

En esa línea, García defendió la continuidad del proceso: “A mí me gustan los desafíos y cuando van más allá del tiempo, creo que al final te llevan a un camino sin ripios, a un camino que va a terminar bien… fíjate en los procesos, cómo terminan cuando hay solidez de un cuerpo técnico, cuando se quedan más de 7 ó 10 jugadores en el equipo. Generalmente, eso termina para bien”, aseguró.

“Hay técnicos que vienen a hacer la pasada para irse y esto está súper bien, que ocupan al club como trampolín y no hay problema en eso. Yo no tengo nada contra los extranjeros, absolutamente, pero siento que cuando hay procesos que se respetan siempre terminan bien”, cerró.

