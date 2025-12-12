Colo Colo sigue moviéndose con fuerza en la planificación del plantel 2026 y una de las áreas donde más decisiones se están tomando es en el arco. Mientras se define el futuro de Brayan Cortés y se espera sumar competencia para Fernando de Paul, otro nombre clave también entra en este reajuste: Eduardo Villanueva.

El joven portero albo, formado en la cantera y considerado una de las joyas de la cantera del club, tuvo escaso protagonismo durante la última temporada. Aquello no cambiaría mucho para 2026, por lo que ‘Edu’ tendría también sus horas contadas en Macul.

Eduardo Villanueva no seguiría el 2026 en Colo Colo y partiría cedido a otro club (Foto: Photosport)

Desde la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón tomaron una decisión clara sobre el futuro del arquero oriundo de Melipilla: enviarlo a préstamo durante toda la temporada 2026. La idea es que pueda sumar rodaje y experiencia fuera del Monumental, algo que difícilmente conseguirá si se queda.

La fórmula que busca Colo Colo para el arco en 2026

El motivo principal es evidente: en Colo Colo están trabajando activamente para incorporar a Jaime Vargas, el prometedor portero de Deportes Recoleta que viene de una gran campaña en la Primera B y que ya fue nominado a la selección chilena. Su eventual llegada dejaría a Villanueva aún más relegado.

El club considera que estancar a un arquero joven sin minutos puede jugar en contra de su desarrollo. Por eso, la fórmula del préstamo aparece como la salida más lógica y beneficiosa tanto para el jugador como para el propio equipo, que sigue apostando por su crecimiento en el mediano plazo.

Así, mientras Colo Colo intenta asegurar a Vargas y resolver el futuro de Cortés, Eduardo Villanueva ya perfila un 2026 lejos de Macul, con la misión de sumar experiencia y regresar más preparado para competir por un puesto en el arco del Cacique.

Dicho esto, el joven meta sería el séptimo jugador que se suma al éxodo en Pedrero. Ya están confirmadas las salidas de Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas. A ellos se suman Matías Moya (a préstamo en Deportes Iquique) y Salomón Rodríguez a quien le buscan club, más el ya mencionado Eduardo Villanueva.

