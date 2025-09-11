Jorge Sampaoli llegó como una gran esperanza en su segundo ciclo como entrenador del Atlético Mineiro. El casildense tenía un duro debut, pues visitaba al Cruzeiro en el estadio Mineirao con la misión de dar vuelta una llave de cuartos de final de la Copa Brasil, en la cual estaban 2-0 abajo.

El debut del Sabio de Casilda no fue positivo, pues cayó por 2-0 ante Cruzeiro en el partido de cuartos de final vuelta, un resultado que sentenció un 4-0 global que los deja fuera de la competición.

Kaio Jorge fue la gran figura del encuentro. El ex Juventus marcó a los 5’, luego de capturar un rebote en el área luego de que un compañero cabeceara tras una jugada a balón detenido.

El delantero de 23 años repitió desviando la trayectoria del esférico a los 48’. Con esto, ya se terminaron todas las chances del Galo de remontar la llave ante su clásico rival.

Jorge Sampaoli tendrá importante desafío por el Brasileirao

Sampaoli tendrá que seguir trabajando para dar vuelta la situación. Su próximo desafío será ante el Santos de Neymar el domingo 14 de septiembre a las 16:00 (de Chile) por el Brasileirao.

El encuentro tiene especial importancia en la lucha por el descenso, pues Vitoria está bajando con 22 puntos, mientras que Atlético Mineiro suma 24 unidades y Santos 22.