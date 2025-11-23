La final de la Copa CONMEBOL Sudamericana dejó como gran ganador a Lanús de Argentina, equipo que superó en la definición a penales a Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título continental.

Si bien el cuadro dirigido por Jorge Sampaoli fue más que los trasandinos a lo largo de los 120 minutos, no pudo marcar diferencias en el tiempo reglamentario y tampoco en la definición desde los doce pasos.

Como suele ocurrir en estas instancias, se le entrega medalla tanto a los campeones como a los subcampeones, donde el ex técnico de Universidad de Chile fue protagonista de un feo desaire con el presidente de la CONMEBOL.

Resulta que, inmediatamente después de que Alejandro Domínguez le colgó la medalla de subcampeón al técnico del cuadro brasileño, este se la sacó con desdén y todo quedó registrado en las cámaras.

Jorge Sampaoli siguió saludando a los dirigentes que estaban en la premiación, pero sin mucho ánimo y con poca intención de interactuar tras perder una final frente a un cuadro que hizo poco y nada por ganarla.

Así las cosas, Jorge Sampaoli generó repudio en Redes Sociales por su gesto en donde fue duramente criticado por los hinchas de Lanús e incluso por los del ‘Galo’ ante su desaire.

En síntesis

