En conversación durante el Reality "El Desafío", el ex atacante azul trajo a colación un particular suceso.

Hablar de Faustino Asprilla siempre es conversar de un gran ex futbolista colombiano, pero también de un personaje muy irreverente, controversial y por cierto, involucrado en más de alguna polémica.

Por cierto, los hinchas de Universidad de Chile lo recuerdan con mucho agrado, tras esos seis meses que estuvo en la U en el año 2003, donde además de anotar el gol del triunfo ante Universidad Católica, también se le recuerda por su jornada con pistola a fogueo en mano en el recordado Caracol Azul en un entrenamiento del cuadro laico.

Sin embargo, lo que recordó ahora fue digno de carcajadas, con un episodio muy especial y lo hizo en el reality “El Desafío”, donde el Tino es uno de sus participantes y en una conversación, rememoró un suceso muy particular que involucra, a la selección chilena, indirectamente.

“Vengo por primera vez a la convocatoria de la selección Colombia de mayores, 1993, partido en Bogotá contra la selección de Chile. ¿Qué pasa? Que en Italia, cuando yo jugaba fútbol siempre nos daban licras y pantaloncillos, todo. En la selección Colombia, no, uno tenía que traer los pantaloncillos para jugar”, dijo Asprilla en declaraciones que reproduce TNT Sports Chile, en base a un amistoso donde precisamente vencieron a La Roja por un gol a cero con anotación del ex atacante del Parma.

Continuando con su intervención y reveló que la prenda deportiva le comenzó a jugar una muy mala pasada. “Como yo iba al aeropuerto mandé todas las maletas y me di cuenta cuando llego al estadio llevo los pantaloncillos para viajar y dije que iba a jugar sin eso porque la pantaloneta era bastante larga, pero cuando empiezo a jugar me doy cuenta que no era tan larga. Cada vez que corría se me salía ese aparato”, decía muy tranquilamente a sus compañeros de encierro.

Fue ahí cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y trajo a colación que la foto dio la vuelta al mundo. “En una de esas una muchacha me tomó una foto para el periódico, una foto enorme para pegarla en la pared y yo estaba entre los mejores cinco delanteros del mundo, dio la vuelta al mundo. Eso es como que salga una foto así de Messi y Cristiano Ronaldo con ese cosito chiquitico”, cerró el gran Faustino Asprilla a través de las pantallas de Caracol.

El momento aquel del Tino en 1993 (Archivo)

¿Cuántos goles anotó Faustino Asprilla en la U?

Solo estuvo en el primer semestre del año 2003 donde disputó 13 partidos con la camiseta de la U y anotó cinco goles, siendo el más recordado aquel convertido ante la UC en el Clásico Universitario.