Un sábado para el olvido vivió Bruno Barticciotto en Talleres de Córdoba luego de salir lesionado en el triunfo 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza por el Torneo de Clausura argentino.

El delantero chileno se había perdido los últimos tres partidos de la ‘T’ por lesión y el técnico Carlos Tevez decidió ponerlo en el once titular ante los mendocinos. Sin embargo, el delantero chileno se resintió y tuvo que ser reemplazado a los 17’ del primer tiempo.

Para colmo, el hijo del Barti fue sustituido por el canterano Valentín Dávila, quien se lució con un doblete y sepultó la presencia del ex Palestino.

SAO PAULO, BRAZIL – MAY 29: Bruno Barticciotto of Talleres controls the ball during a Group B match between Sao Paulo and Talleres as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at MorumBIS on May 29, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Carlos Tévez reacciona a la lesión de Bruno Barticciotto

Este lunes, Barticciotto se hará nuevos estudios médicos, sin embargo Carlos Tevez reaccionó en conferencia de prensa y dejó entrever el verdadero problema del ex seleccionado nacional.

Tras el diagnóstico preliminar, el entrenador del elenco cordobés señaló que “Bruno sufrió una lesión en el cuádriceps y será evaluado con mayor profundidad este lunes”. Asimismo, Tevez elogió al canterano Dávila: “Era duda si iba a jugar o no (de titular). Nos jugamos más por Barticciotto para que empiece a entrar en ritmo con partidos y lamentablemente tuvo otra lesión que vamos a ver el lunes”.

Mal momento para el delantero de 24 años quien no ha logrado afianzarse en el extranjero ante los reiterados problemas físicos que han mermado su carrera en los últimos dos años.

