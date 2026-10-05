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Liga de Naciones

Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados por sus últimas derrotas y el martes 6 de octubre se cruzan con la necesidad de cortar la mala racha en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pelea arriba en su grupo, pero el partido sirve para frenar una caída que ya lleva varias fechas y empezar a sumar antes de que la tabla se complique todavía más.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega de perder 0-1 como visitante ante Estonia y antes había sufrido una goleada en casa frente a Islandia. Con apenas 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en su grupo.

Bulgaria tampoco atraviesa un buen momento: cayó 0-3 ante Islandia en su última presentación y acumula solo una unidad tras un empate sin goles y una derrota. Con 3 fechas jugadas y un solo punto, el funcionamiento no termina de aparecer y la visita a Luxemburgo es una oportunidad para empezar a revertir la imagen.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial entre ambos es amplísimo, con 18 enfrentamientos, y lo domina claramente Bulgaria: ganó 14 veces por apenas un triunfo de Luxemburgo, además de 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 41 a 11 a favor del equipo búlgaro.

Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 26 de septiembre pasado, Luxemburgo se impuso 2-1 jugando como visitante en Bulgaria, justo en la fecha anterior de este mismo certamen.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Bulgaria vs. Luxemburgo1-2UEFA Nations League
15/11/2024Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA Nations League
12/10/2024Bulgaria vs. Luxemburgo0-0UEFA Nations League
20/11/2022Luxemburgo vs. Bulgaria0-0Friendlies
10/10/2017Luxemburgo vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2016Bulgaria vs. Luxemburgo4-3UEFA World Cup Qualifiers
12/09/2007Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1999Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
31/03/1999Luxemburgo vs. Bulgaria0-2UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
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