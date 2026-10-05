Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados por sus últimas derrotas y el martes 6 de octubre se cruzan con la necesidad de cortar la mala racha en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pelea arriba en su grupo, pero el partido sirve para frenar una caída que ya lleva varias fechas y empezar a sumar antes de que la tabla se complique todavía más.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega de perder 0-1 como visitante ante Estonia y antes había sufrido una goleada en casa frente a Islandia. Con apenas 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en su grupo.

Bulgaria tampoco atraviesa un buen momento: cayó 0-3 ante Islandia en su última presentación y acumula solo una unidad tras un empate sin goles y una derrota. Con 3 fechas jugadas y un solo punto, el funcionamiento no termina de aparecer y la visita a Luxemburgo es una oportunidad para empezar a revertir la imagen.

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El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial entre ambos es amplísimo, con 18 enfrentamientos, y lo domina claramente Bulgaria: ganó 14 veces por apenas un triunfo de Luxemburgo, además de 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 41 a 11 a favor del equipo búlgaro.

Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 26 de septiembre pasado, Luxemburgo se impuso 2-1 jugando como visitante en Bulgaria, justo en la fecha anterior de este mismo certamen.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Bulgaria vs. Luxemburgo 1-2 UEFA Nations League 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Bulgaria suma 1 punto en el torneo.