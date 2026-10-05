Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados por sus últimas derrotas y el martes 6 de octubre se cruzan con la necesidad de cortar la mala racha en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pelea arriba en su grupo, pero el partido sirve para frenar una caída que ya lleva varias fechas y empezar a sumar antes de que la tabla se complique todavía más.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo llega de perder 0-1 como visitante ante Estonia y antes había sufrido una goleada en casa frente a Islandia. Con apenas 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado en su grupo.
Bulgaria tampoco atraviesa un buen momento: cayó 0-3 ante Islandia en su última presentación y acumula solo una unidad tras un empate sin goles y una derrota. Con 3 fechas jugadas y un solo punto, el funcionamiento no termina de aparecer y la visita a Luxemburgo es una oportunidad para empezar a revertir la imagen.
El historial entre Luxemburgo y Bulgaria
El historial entre ambos es amplísimo, con 18 enfrentamientos, y lo domina claramente Bulgaria: ganó 14 veces por apenas un triunfo de Luxemburgo, además de 3 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 41 a 11 a favor del equipo búlgaro.
Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 26 de septiembre pasado, Luxemburgo se impuso 2-1 jugando como visitante en Bulgaria, justo en la fecha anterior de este mismo certamen.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.