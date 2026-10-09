VIDEO: Erick Pulgar protagoniza intenso cruce con Neymar y termina recibiendo la camiseta del brasileño

El Brasileirao dejó en las últimas horas un tremendo partidazo en su retorno a la actividad tras la extensa Fecha FIFA, en la que el Santos recibía en condición de local al Flamengo, en un duelo de alto impacto.

Este duelo sin duda que cumplió con todas las expectativas y terminó con un apasionante 2-2, en donde el Flamengo estuvo en ventaja por 2-0 y en la parte final, el ‘Peixe’ lo igualó con un doblete de Neymar desde los doce pasos.

Dentro de este encuentro, uno de los grandes protagonistas fue el volante chileno, Erick Pulgar, quien jugó todo el compromiso para el ‘Mengao’ y que durante este partido, tuvo un importante cruce con Neymar, con quien protagonizó diversos encontrones.

A pesar de todos los duelos que tuvieron dentro de este partido, ambos terminaron en abrazos lo que fue captado por los hinchas y además, Neymar le regaló la camiseta al volante nacional terminando el partido.

VIDEO: EL ENCUENTRO ENTRE PULGAR Y NEYMAR EN BRASIL