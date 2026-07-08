La inesperada decisión que tomaría Neymar tras decir adiós al Mundial 2026: impacta al mundo

La potente decisión que está pensando Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026.

El atacante brasileño, Neymar sin duda que dejó una de las imagenes más drámaticas dentro de este Mundial 2026 tras lo que fue la eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final.

Tras su expedición en esta Copa del Mundo con Brasil, el crack de 34 años parece haber puesto fin a su etapa dentro del ‘Scratch’, lo que sin duda ha sido una dura noticia para los amantes del fútbol.

Pero al parecer esto no sería todo, ya que desde Brasil se ha dado a conocer una importante noticia en las últimas horas sobre la carrera futbolística de Neymar, la que da que hablar.

Neymar piensa en el retiro

Neymar tomaría una decisión clave | Foto: Getty Images

Según informó el medio brasileño UOL, Neymar sorprendería a todos con una inesperada decisión para su carrera, en la que estaría pensando seriamente en su retiro definitivo del fútbol.

Dentro de la información que compartió dicho medio, el jugador estaría cansado de lo que es el ambiente que se vive dentro del mundo del fútbol y lo que han sido sus reiterados problemas físicos.

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Además, Neymar también no estaría para nada contento con lo que ha sido el trato que ha recibido por parte de la prensa, puntualmente en este último Mundial, en la que siente que no ha sido reconocido como se debe.

Ahora con este escenario, Neymar tendría tres opciones para lo que sería su carrera, las que serían: permanecer en Santos hasta cumplir su contrato hasta fin de año, firmar con un equipo con menos presión o tener su retiro definitivo del fútbol.

Con esta situación, se espera que Neymar pueda tomar una decisión importante sobre su futuro en los próximos días, decisión a la que sus seguidores estarán más que expectantes.

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