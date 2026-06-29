El entrenador de la Selección de Brasil explicó por qué no ingresó el astro del Santos en el triunfo por 2-1 ante Japón, por los 16avos de final del Mundial 2026.

Este lunes la Selección de Brasil clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 dejando en el camino a Japón, equipo al que venció por 2-1 en Houston para seguir avanzando en esta Copa del Mundo.

La tarea para la Verdeamarela no fue nada sencilla, pues tuvieron que remontar ante los nipones para quedarse con la victoria en los descuentos, con los goles de Casemiro (56′) y Gabriel Martinelli (90+5′).

En un tenso duelo en el NRG Stadium, el entrenador Carlo Ancelotti decidió no poner a Neymar, quien otra vez fue suplente.

Si bien el astro del Santos ya se recuperó de su lesión muscular y debutó en el partido anterior contra Escocia en el cierre de la fase de grupos, esta vez todo se debió netamente a una decisión técnica.

Carlo Ancelotti explica la suplencia de Neymar

Así lo explicó el propio técnico italiano en la flash interview con la transmisión oficial tras la victoria ante Japón, donde fue consultado por qué decidió meter a Endrick y no a la figura de 34 años.

En esa línea, reveló que tenía todo un plan con el ‘Garoto Infernal’ en caso que no encontraran el empate y ante la posibilidad que se fueran al alargue. Pero finalmente no fue necesario su ingreso.

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“Estaba esperando Neymar la prórroga. Hablé con él… si no vamos a empatar el juego, entraba al minuto 60, minuto 65”, indicó Ancelotti.

“Hemos empatado el juego, no quería modificar la estructura, porque el equipo tenía el control del juego”, completó el ex DT del Real Madrid.

Neymar estuvo muy activo en el banco de suplentes de Brasil. (Foto: Alex Slitz/Getty Images)

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¿Cuándo vuelve a jugar Brasil?

Ahora Brasil espera rival en octavos de final que saldrá entre Costa de Marfil y Noruega, quienes se enfrentan mañana (martes) a las 13:00 horas en Dallas.

La llave de la Verdeamarela está programada para el próximo domingo 5 de julio a las 16:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis

Brasil clasificó a octavos tras vencer 2-1 a Japón en el Mundial 2026.

tras vencer 2-1 a Japón en el Mundial 2026. Casemiro y Gabriel Martinelli anotaron para Brasil a los 56′ y 90+5′ en Houston.

anotaron para Brasil a los 56′ y 90+5′ en Houston. Carlo Ancelotti mantuvo a Neymar como suplente por decisión netamente técnica ante Japón.