Los "Vikingos" terminaron por sepultar las esperanzas de un "Ney" que vivía, muy seguramente, sus últimos encuentros junto a su selección.

Brasil se despidió del Mundial 2026 tras caer por 1-2 ante Noruega en los octavos de final, en un partido que tuvo un claro protagonista: Erling Haaland, autor de un doblete letal que dejó sin reacción a la “Canarinha”. El conjunto europeo fue más efectivo desde el arranque y supo capitalizar sus momentos para encaminar una clasificación histórica.

El primer golpe llegó en el segundo tiempo, cuando Haaland abrió la cuenta y comenzó a inclinar la balanza a favor de los noruegos. Brasil, que intentó reaccionar con más empuje que claridad, volvió a sufrir otro mazazo en el minuto 90, cuando el delantero selló su doblete y el 2-0 parcial que parecía definitivo.

Haaland brilla y elimina a Brasil de la Copa del Mundo en el “last dance” de Neymar.

Ya en el tiempo añadido, Neymar descontó de penal al 90+10’, pero el gol solo sirvió para maquillar el resultado. Noruega resistió los últimos instantes y aseguró su paso a los cuartos de final, dejando a Brasil fuera en una jornada que quedará marcada por la frustración sudamericana.

El último baile de Neymar termina en lágrimas

El encuentro también quedará en la memoria por ser, muy probablemente, el último partido de Neymar en un Mundial. El delantero brasileño, que cargó con la responsabilidad ofensiva de su equipo, no pudo evitar la eliminación y terminó visiblemente afectado, rompiendo en llanto tras el pitazo final.

Su gol desde los doce pasos fue un gesto de orgullo en medio del golpe, pero insuficiente para cambiar la historia. Así, se cierra un ciclo para uno de los futbolistas más determinantes de Brasil en la última década, que se despide de la Copa del Mundo con la sensación de una deuda pendiente tras nunca levantar el ansiado trofeo.

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El “last dance” de Neymar en los Mundiales concluye de forma amarga, con una imagen potente, la de su desconsuelo en la cancha, reflejo de una generación que nuevamente se queda a las puertas de la gloria.