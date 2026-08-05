El astro brasileño Neymar se burló del Remo tras clasificar con el Santos a cuartos de final de la Copa de Brasil.

Una desenfranada situación protagonizó Neymar en la Copa de Brasil, donde lideró la clasificación del Santos a cuartos de final, al vencer por 1-0 al Remo en calidad de visita.

El astro brasileño fue suplente pero ingresó en el segundo tiempo, siendo clave para la victoria del equipo Peixe, pues dio la asistencia para el gol del triunfo de Rony a los 74 minutos.

Tras el pitazo final, Neymar se enfrascó en provocaciones con los hinchas locales, incluso le tiró un beso a la esposa de uno de los seguidores del Remo que se encontraba en la tribuna oficial.

Pero lo peor ocurrió en la zona de túneles y acceso a camarines, cuando el ex Barcelona se burló de dirigentes del León Azul, encarándolos y gritándoles eufóricamente: “eliminados, eliminados”. Luego, procedió a mostrarles el escudo del Santos y a bailar en la puerta de vestidores.

Obviamente los dueños de casa reaccionaron a la provocación de Ney y quisieron lanzarse encima, pero los contuvo seguridad y una barrera que separaba a ambas delegaciones.

Mira el VIDEO a continuación:

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

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Cabe recordar que Neymar viene de despedirse de la Selección de Brasil tras decir presente en el Mundial 2026, donde solo pudo jugar dos partidos y marcar el último gol de la Verdeamarela en la eliminación frente a Noruega en octavos de final.

En síntesis