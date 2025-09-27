La selección chilena protagonizó un triunfo agónico ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub-20 tras firmar un 2-1 en el Estadio Nacional, donde la hinchada acompañó con un lleno casi total.

En un rocoso encuentro, la Roja logró desnivelar el marcador a los 53’ con un derechazo de Lautaro Millán quien aprovechó una asistencia precisa de Agustín Arce tras un error en la salida de los oceánicos.

Pero la alegría duró poco, ya que a los 85’ una falta penal en el área le valió a Nathan Walker convertir el 1-1 definitivo desde los doce pasos.

Cuando todo parecía que terminaba en tablas, un error entre el portero y la defensa neozelandeza, Ian Garguez metió el pie para empujar el balón y decretar el 2-1 y la locura total en Ñuñoa a los 90+8′.

Con este triunfo, la selección chilena quedó ubicada en el primer lugar junto a Japón con 3 puntos en el Grupo A del certamen de la categoría.

En la próxima fecha, los japoneses se medirán con La Roja el martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Nacional, mientras que Egipto enfrentará a Nueva Zelanda a las 17:00 en el mismo recinto.

Así queda la tabla de posiciones del Mundial Sub-20