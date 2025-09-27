La Selección Chilena tiene un gran desafío en el Mundial Sub-20 que se realiza en nuestro país. Chile buscará hacer un buen papel con los jugadores del futuro y para aquello tratará de fortalecerse con la localía en el Estadio Nacional por el Grupo A.

Chilevisión transmitirá todos los partidos de la Roja en el Mundial Sub-20 y algunos otros compromisos. Sin embargo, no emitirá la totalidad de los encuentros del torneo que se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

DSports es el canal que transmite todos los partidos del Mundial Sub-20. Aquello a través de sus diversas señales del cableoperador DirecTV y también vía streaming por la plataforma DGO.

El canal de cable y su plataforma de streaming emitirán los 52 encuentros del Mundial Sub-20, incluyendo a las grandes selecciones como España, Brasil, Argentina, Italia, Francia, entre otras potencias de siempre.

DSports emite todos los compromisos del Mundial Sub-20. (Foto: Photosport)

¿Qué partidos transmite Chilevisión?

Chilevisión emitirá a Chile vs. Nueva Zelanda este sábado a las 20:00. Luego continuará con Brasil vs México este domingo 28 de septiembre a las 20:00.

El canal de TV abierta continuará con Colombia vs. Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 20:00, Chile vs. Japón el martes 30 de septiembre a las 20:00 , Argentina vs. Australia el miércoles 1 de octubre a las 20:00, Chile vs. Egipto el viernes 3 de octubre a las 20:00 y Argentina vs. Italia el sábado 4 de octubre a las 20:00.