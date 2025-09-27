Cuando la selección chilena no lo pasaba nada de bien en su debut en el Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda, Lautaro Millán sacó un derechazo impecable para el desahogo total en el Estadio Nacional.

La Roja de Nicolás Córdova no había podido romper el cero ante un duro conjunto oceánico que se las ingenió para acercarse a la portería de Sebastián Mella.

El desequilibrio a favor de los anfitriones llegó a los 53′ tras una fuerte presión que obligó al error en la salida de los neozelandeses. Agustín Arce recuperó un balón y cedió de inmediato para que el chileno argentino defina con un soberbio remate de derecha.

Mira aquí el gol de La Roja en el Mundial Sub 20: