Cristián Caamaño critica el poco compromiso de Junior Fernandes con la U y lanzó: "Una vez llegó atrasado a un entrenamiento y por eso no fue titular"

La Universidad de Chile no ha tenido un inicio de torneo muy auspicioso de la mano de Santiago Escobar, esto debido a que los resultados no han sido los esperados a lo largo del campeonato y hoy por hoy están más cerca de la zona del descenso que de pelear en la parte alta.

Esta situación ha significado que los hinchas de la U también muestren su descontento con el rendimiento de ciertos futbolistas de los Azules, los cuales según sus apreciaciones, no han tenido un rendimiento óptimo en su estadía en la escuadra Laica.

En esta jornada, el periodista Cristián Caamaño comentó en Radio Agricultura lo que ha sido la estadía del delantero Junior Fernandes en la Universidad de Chile, en donde considera que no ha mostrado compromiso con el club y además, sacó a la luz una información reveladora contra el atacante.

“Junior (Fernandes) no se ha entregado al 100% en los entrenamientos, también ha tenido situaciones en los entrenamientos que también han dejado mucho que desear, eso ya es lectura de otra cosa”, expresó Caamaño.

Tras aquello, el comentarista de Deportes en Agricultura dio a conocer la noticia de un acto indebido por parte del atacante de los Azules en víspera a un encuentro de la U por el campeonato nacional, el cual le significó una reprimenda por parte del DT Azul.

“Llegó atrasado a un entrenamiento previo al partido con Unión Española, por eso no fue titular en Valparaíso. Son cosas que a lo mejor no se saben regularmente, que a cualquiera le puede pasar, pero Escobar no lo hizo jugar en ese partido por esa situación”, cerró el comentarista.

En la previa de aquel partido ante los Hispanos, Junior Fernandes estaba estipulado para ser el acompañante de Cristian Palacios, tras la ausencia de Ronnie Fernandez por ser convocado a la Selección Nacional, pero finalmente Santiago Escobar sorprendió con la titularidad de Cristobal Muñoz en desmedro del ex Dinamo de Zagreb.

El delantero es uno de los jugadores que ha estado en el ojo del huracán por el momento de los Azules, debido a que se esperaba mucho del jugador tras su vuelta a la U, pero este no ha satisfecho las expectativas de los hinchas.