Hernán Galíndez estaría viviendo sus últimos momentos en Universidad de Chile. El portero pensaría en dejar la tienda azul tras sufrir nuevamente hostigamiento a través de las redes sociales y que lo tendrían con la decisión de partir.

De hecho el representante del jugador, Rodrigo Abadie, comentó que el guardameta no puede ni ir al supermercado. Declaraciones que dejan ver el momento que podría estar viviendo el seleccionado ecuatoriano en nuestro país.

Cristián Caamaño opinó sobre esta situación en Deportes en Agricultura y aseguró que le gustaria escuchar al meta y así aclarar de una vez por todas la información que está circulando.

"Cuando alguien no quiere estar en un lugar, no tienes que forzar absolutamente nada, si es que son ciertas las informaciones porque hasta ahora me gustaría escuchar a Galíndez. Son todas informaciones, trascendidos. Ahora salió el representante diciendo que no puede ni ir al Supermercado", dijo el periodista.

Además, Caamaño aseguró que las veces que ha ido al estadio a ver a Universidad de Chile, no existen insultos hacia el arquero. Además, confesó saber donde vive el ecuatoriano y que en ese lugar no pasa absolutamente nada.

"Yo voy al estadio a ver a la U y a Galíndez lo veo bajar del bus y jamás un insulto. Entonces, no sé qué trama se está armando acá, no lo explica bien el representante. De verdad ¿Tú crees que alguien tiene el rostro de Hernán Galíndez como para que no pueda ir a un supermercado? Él vive en un barrio acomodado, donde los hinchas no te dicen absolutamente nada, salvo para saludarte. Yo sé donde vive y te puedo decir que no pasa absolutamente nada".

"¿A qué supermercado se va a meter? A lo mejor se va a meter a un supermercado periférico donde están los hinchas archirrivales, que no lo deben conocer de cara, pero me permito no poner en duda la cuña, sino que realmente esté pasando por momentos difíciles de lo que está diciendo el representante", agregó el comunicador.

El portero habría sufrido nuevamente hostigamientos y busca salir del club | Foto: Agencia UNO

Caamaño también sostuvo que. "Yo sé donde vive, tengo información que en la U le han prestado toda la ayuda, sobretodo cuando recibió la amenaza la señora. Le dijeron 'oiga, vamos a hacer la denuncia, ¿traigo un PDI a la casa? Pero ¿sabes qué? Nunca quiso hacer la denuncia".

Finalmente, cerró con que si Galíndez quiere partir, que traiga una oferta. "Yo creo en este caso la U no puede dejarlo partir a préstamo o llegar a un acuerdo para que se vaya, sino te quedas sin esa posibilidad del cuarto cupo. Si él se quiere ir, que traiga una oferta. La U necesita de US$250 mil hacia arriba para abrir un cupo, para un seleccionado ecuatoriano yo imagino que Liga de Quito debiese pagarlo".