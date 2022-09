Una situación lamentable fue la que se vivió en la jornada de miércoles en el duelo de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile, en donde hinchas de la Universidad Católica lanzaron bombas de ruido al arquero de la Universidad de Chile, Martín Parra y el duelo se debió suspender por falta de seguridad a tan solo minutos de haber iniciado el encuentro.

Ante esta situación, el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación en la previa al duelo ante la UC por el Campeonato Nacional y tuvo palabras para lo que fue el incidente en el partido por Copa Chile entre ‘Cruzados’ y ‘Azules’, en donde espera que el portero de la U no quede con ninguna secuela por lo sucedido.

“Fue un hecho lamentable porque estuvo o está en riesgo el físico de un jugador, de un arquero que puede ser grave o no, eso no lo sé. Lo más importante que el arquero este bien y sano, que no tenga ninguna secuela de lo que pasó”, partió señalando Quinteros.

Dentro de lo que es la determinación ante este caso, en donde finalmente se disputará el duelo, el DT del ‘Cacique’ explicó que se debe aplicar de forma rigurosa el reglamento a quienes lideran estos hechos e hizo un llamado para que los hinchas de Colo Colo tengan un comportamiento positivo el fin de semana ante la UC.

Gustavo Quinteros hizo un llamado a que los hinchas se comporten | Foto: Agencia Uno

“No soy quien para decirte lo que se debería hacer, lo único que puedo decir es que se debe aplicar el reglamento, que desconozco lo que dice. La entidad encargada va tomar cartas en el asunto. Lo único que puedo decir es llamar a nuestros hinchas de no hacer ningún hecho que nos pueda perjudicar y no tenerlos en el campo, a los hinchas tenemos que tenerlos en el estadio y no sufrir la ausencia de ellos”, explicó en conferencia.

Finalmente, Quinteros generalizó más aún en su petición y solicitó que hechos como el que ocurrieron en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso no vuelvan a ocurrir, ya que se pone en riesgo la vida de los futbolistas y perjudican a los clubes de los cuales son hinchas.

“Hay que hacer un llamado para que esto no vuelva a suceder en ningún lado, por ahí entra una persona que no está en un estado normal y puede perjudicar a un equipo, puede perjudicar o hacer daño a un jugador de fútbol que es lo más grave y perjudicar a la institución, por eso lo único que puedo decir es un llamado el domingo es que tengan un buen comportamiento y no falten nunca más”, cerró.