Héctor Hoffens contesta el teléfono de Bolavip y de antemano advierte que está muy molesto con el presente de Universidad de Chile a todo nivel, tanto en lo deportivo como en lo institucional y asegura haber anticipado todo lo que pasaría con la U este 2022.

El Chico se enteró de la posible partida de Luis Roggiero, algo que le perturba, porque dice que gritó a los cuatro vientos que el ejecutivo ecuatoriano no iba a dar resultados.

"Lo mejor es que se vaya Roggiero, si nunca existió, no era el hombre ideal para la U, hay dos o tres personajes más que hay que sacar", dispara.

Agregando que "a pesar de que Ecuador haya clasificado a un Mundial, hay un mundo de diferencia con Chile, y lo de Independiente del Valle fue un rajazo no más, si Roggiero no sabe para donde va la micro, yo creo que los poto de botella aún lo tiene ciego".

Héctor Hoffens tampoco está de acuerdo con el interinato de Sebastián Miranda en la U (Nicolás Maldonado, Prensa U de Chile)

Hoffens además se queja que lo históricos azules no son escuchados en el club laico. "No tenemos ninguna posibilidad, estoy cansado de anticiparme a las cosas que van a suceder, no hay que ser visionario, ni tan vivo, mira, hasta los accionistas se quieren ir y yo no hablo de picado, hablo porque quiero a la U, por eso doy mi opinión".

Para el final, el ex delantero también critica el nombramiento de Sebastián Miranda como entrenador de Universidad de Chile.

"No saco nada con decir la verdad, porque no hay nada en limpio, mira ese entrenador interino que pusieron, Miranda no es de la U, a él lo puso un representante, es otro error", cerró.