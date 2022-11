El ex jefe de la comisión de árbitros del fútbol chileno, el argentino Javier Castrilli, reapareció tras un largo silencio y lo hizo disparando en contra del árbitro Julio Bascuñán, sobre quien no cree que tenga proyección internacional.

Han pasado meses desde que el argentino Javier Castrilli dejó de ser el jefe de la comisión de árbitros de la ANFP y, tras ese prolongado silencio, ahora volvió a sacar el habla en exclusiva con el portal de noticias As.

El ‘Sheriff’ no quiso dejar pasar la oportunidad y aprovechó de hacer pebre al referí chileno, Julio Bascuñán: “Para mí, Julio Bascuñán no tiene proyección internacional como árbitro central y eso es determinante a la hora de elegir a los árbitros jóvenes, porque está tapando lugar, eso siempre lo dije y lo sigo sosteniendo”.

Castrilli no perdonó a Bascuñán. | Foto: Agencia UNO

“En el VAR, los árbitros Leodán González y Julio Bascuñán no sé qué hicieron, es también responsabilidad de ellos, el penal es determinante”, dijo sobre el penal que se cobró en el partido entre Inglaterra vs. Irán donde el chileno estaba en el VAR.

A contraparte, lamenta que Tobar no esté en el país asiático dirigiendo: “Debería estar acá, pero obviamente no tuvo la defensa política que debería haber tenido. Todos sabemos, los que estuvimos y estamos en esto, cómo se definen las designaciones y si no tienes padrinos, estás huacho, si no tienes apoyo, nadie te defiende”.

“Por condiciones, talento, trayectoria, Roberto Tobar tendría que estar en este Mundial, era el mejor de Sudamérica, es indiscutible”, cerró Castrilli haciéndole un cerro de elogios al ahora retirado árbitro chileno.