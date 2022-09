El ídolo de Universidad de Chile cree que al equipo de Diego López todavía le queda un margen para no descender, pero que el partido con Coquimbo es clave en algunas cosas.

Universidad de Chile se juega un partido clave este miércoles ante Coquimbo Unido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2022, donde ambas escuadras están en la parte baja de la tabla de posiciones y con serio riesgo de descender a final de temporada.

Johnny Herrera se refirió a este tema en Todos Somos Técnicos y afirmó que a los azules aún les queda un poco de margen en relación a aquel tema.

"En cuanto si es o no una final del mundo, más allá de todo lo que ha pasado, creo que a la U todavía le queda un poquito de margen. Si bien es cierto que es una situación muy compleja, pero todavía le queda un poco de margen", dijo el ex futbolista.

En esa línea, Samurai fue consultado en el panel si Diego López también le quedaría ese margen para afrontar el resto de la temporada con los azules. No obstante, el ex portero reveló una situación sobre el uruguayo.

"Mira, el técnico está cuestionado hace mucho rato, pero me comentaron que tiene una cláusula muy especial y que por eso no han puesto en la balanza de echarlo o no porque echarlo saldría muy caro, a pesar de los pésimos números que tiene", explicó.

"Insisto, creo que a la U le queda un poquito de margen, pero este partido es muy decidor de acuerdo a la continuidad o no del técnico y a cómo va a terminar el año la U. Que si de paso llega a ganar, vamos en patota al estadio a alentar (ríe) y podría tener un fin de temporada tranquilo porque se separaría un poco de los últimos dos", añadió.

Los azules juegan un partido clave ante Coquimbo este miércoles | Foto: Agencia UNO

En cuanto a las declaraciones de Manuel Clark durante este lunes, el ex meta, aseguró que: "Por lo que escuché es como si estuviéramos peleando para entrar a Copa Libertadores poco menos, pero se refirió netamente a lo institucional y no a lo futbolístico, que es donde yo creo que están los problemas graves, hace mucho rato y no solo ahora, sino que prácticamente en los últimos tres o cuatro años".

"Vuelvo a insistir, a la U todavía le queda un poquito de margen y confío porque la U tiene plantel, no para estar peleando dentro de los primeros ocho, pero sí para lo menos estar décimo y sin tener problemas con el descenso", manifestó el ex jugador.

Finalmente, se refirió al tema a lo que se habla sobre la 'final del mundo" ante Coquimbo Unido y fue consultado si la presión ronda al camarín.

"Sí, llega, pero es parte de. Ser futbolista de equipo grande tienes que estar acostumbrado a este tipo de presiones y la U tiene que saber salir, pero para hacerlo necesitas apoyo. Muchas veces los apoyos son los técnicos con experiencia, son los futbolistas experiencias o son dirigentes también con experiencias que te ayudan a salir de estos momentos y la U está pecando en esos tres puntos y está donde está", cerró.