Universidad de Chile en la temporada anterior estuvo a solo minutos de consumar lo que hubiera sido un doloroso descenso, pero gracias a una enorme patriada de Ramón Arias y Junior Fernandes, quienes se transformaron en los héroes de la permanencia Azul, pudieron mantener la categoría de la U tras imponerse por 3-2 ante Unión La Calera.

Esta situación durante esta jornada la narró un histórico ex entrenador del Romántico Viajero como lo es Jorge Sampaoli, quien en conversación con Radio ADN señaló que vivió ese encuentro de una manera angustiante, pero terminó con plena felicidad tras superar aquel momento, la cual esperaba que el club pudiera aprender de aquello.

“Ese partido lo vi todo, ese partido si lo vi todo, me pareció increíble, un momento de mucha tristeza y después una alegría final o un respiro final, pero ni si quiera se volvió a aprender de eso, se volvió a repetir la misma situación”, partió señalando Sampaoli.

En esa misma línea, ‘Don Sampa’ explica que las personas que manejan el club no sacaron lección de dicha instancia y que hoy en día nuevamente se encuentran en una situación parecida a cinco fechas de terminar el campeonato.

Jorge Sampaoli está podrido de Azul Azul | Foto: Agencia Uno

“Hoy estamos hablando de que la U esta con alguna posibilidad de descender, por eso digo que me parece que con la frialdad y con la poca mirada hacía el pueblo de la U que mira la conducción en este caso de Azul Azul, me parece penoso”, profundizó en ADN Radio.

Finalmente, Sampaoli se avocó con todo en contra del mal manejo que tiene la concesionaria de Azul Azul dentro de la Universidad de Chile y explicó que todo lo mal que se hace con la U, termina afectando al medio en general.

“Muy triste no solamente para la U, sino que para Chile que no haya representatividad a nivel internacional, que no haya competitividad les hace mal a ustedes, los periodistas, el pueblo, me parece demasiado, me parece mucho, creo que ya es mucho”, cerró.