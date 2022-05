El periodista Manuel de Tezanos Pinto no ve con buenos ojos el presente de la Universidad de Chile y tuvo duras palabras para el VAR por la anulación de un tanto de Cristián Palacios ante Everton.

Una dura derrota volvió a sufrir la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional tras caer por 2-1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, resultado que dejó a los Azules nuevamente complicados en la tabla de posicones.

Los dirigentes del Romántico Viajero trabajan a toda velocidad para encontrar un reemplazante de Santiago Escobar y varios son los nombres que han aparecido en los últimos días, tal es el caso del uruguayo Diego López y Ángel Guillermo Hoyos, entre otros.

El periodista de TNT Sports, Manuel de Tezanos Pinto, analizó en su cuenta de Youtube complicado presente que vive el conjunto universitario tras caer ante Los Ruleteros.

"La U tiene mucho que mejorar, es un equipo lleno de deficiencias. Yo creo que con una buena estructura defensiva podría, quizas con un central y un lateral izquierdo, salir este mal momento, comenzó diciendo el comunicador.

Miranda tuvo su primer derrota al mando de la U| Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "lo que ha traído ha sido un desastre y el equipo va de mal en peor, pero hay clubes peores en el Campeonato Nacional y el hincha azul puede estar tranquilo porque tendría que mejorar mucho Antofagasta y La Serena para que pasara algo".

"Miranda puede mejorar respecto a Escobar, pero necesita un DT de categoría o si no va a sufrir igual que el año pasado", complementó.

Finalmente, tuvo palabras para el polémico gol arbitraje en Sausalito por el gol anulado que hubiese significado el 1-1 para la U . "Yo encuentro que el offside milimétrico no me gusta, pero por lo menos hay que hacerlo bien. No puedes tirar la línea del offside en la cabeza, es un desastre", sentenció.