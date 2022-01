La Copa Libertadores sin duda que es uno de los torneos más importantes que tiene el plantel tierra y sobre todo en el continente sudamericano. Para esta nuevo certamen son cuatro los clubes chilenos que dirán presentes en este nueva etapa del torneo internacional, por la cual buscarán ir avanzando en sus respectivas fases.

Instancia por la cual Audax Italiano y Everton pelearán a partir de las etapas previas en la competencia, donde el cuadro itálico tendrá que enfrentar sus fuerzas con Estudiantes de La Plata mientras que el elenco viñamarino lo hará con el Monagas de Venezuela.

Por el contrario, Universidad católica y Colo Colo que también están presentes en esta competencia para el 2022, los dos elencos competirán a partir del inicio en la fase de grupos, por la cual aún resta por conocer al respecto de sus rivales y los grupos en los cuales estarán presentes.

Sobre todo, es punto, Marcelo Barticciotto fue critico con los clubes nacionales considerando que en grandes ámbitos se coloca como un desafío el poder sortear la fase de grupos y meterse en etapas decisivas, siendo como un objetivo importante.

El exfutbolista fue claro en señalar que el fútbol chileno no debería conformarse con el solo hecho de pasar la etapa de grupos, si no que, en los casos de Universidad Católica y Colo Colo deberían exigirles aún más considerando que son de los clubes más importantes y grandes del país.

“Nadie dijo que quiere ganar la Libertadores. Yo creo que para competir de buena forma y poder avanzar de fases hay que exigirles me parece, no solo a Colo Colo si no que la Católica también. Son equipos grandes y a los equipos grandes hay que exigirles, sobre todo porque nos vendría muy bien para el fútbol chileno”.

Además, sobre esta misma situación agregó que “No nos podemos conformar solo con pasar la fase de grupo. Lo de ayer es una realidad (derrota de Colo Colo con Boca Juniors), pero también depende del grupo que te toque, el sorteo que te pueda beneficiar va todo un poco de la mano”, sentenció.