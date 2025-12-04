Colo Colo se prepara para lo que será su último duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se ven las caras ante Audax Italiano con su gran objetivo de conseguir una victoria para seguir soñando con decir presente en la Copa Sudamericana.

Sobre la materia internacional, hace unos instantes en Colo Colo recibieron un nuevo y duro golpe en lo que es este año de su centenario, el que sin duda impacta a todos los ‘Albos’.

En este año tras los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental durante el duelo por Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, la CONMEBOL le otorgó un duro castigo al conjunto nacional.

Colo Colo perdió su duelo ante los brasileños por 3-0, además de eso, se le entregó una multa de 80 mil dólares y además, cinco partidos sin público en condición de local y otros cinco de visitante, en la que ya ha cumplido con dos de cada uno.

Colo Colo no logró su cometido tras su apelación | Foto: Photosport

Sobre este castigo, la directiva de Colo Colo tomó la importante decisión de apelar a esta sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo más conocido como el TAS, en la que en las últimas horas recibió una respueta a dicha apelación.

El TAS golpea a Colo Colo

Hace unos instantes, el periodista nacional Cristopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ que Colo Colo recibió una respuesta por parte del TAS ante la apelación, la que fue rotundamente rechazada, siendo un nuevo y duro golpe para los ‘Albos’.

“El TAS falló en contra de Colo Colo en su apelación por los sucedido en el duelo ante Fortaleza. El Cacique tendrá que seguir cumpliendo con la sanción impuesta por la Unidad Disciplinaria de Conmebol el pasado 30 de abril”, informó.

De esta forma, Colo Colo recibió un nuevo golpazo en este año de su centenario, en el que los ‘Albos’ deberán seguir con el castigo impuesto por parte de la CONMEBOL, en la que le restan tres fechas de suspensión sin público de local y visitante.

