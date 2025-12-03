Universidad de Chile no jugó su mejor partido el día de ayer ante Coquimbo Unido y solo logró un trabajado empate 1-1, resultado que no le sirve para nada en su objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.
Con el empate de la UC ante Huachipato el fin de semana y el triunfo de O’Higgins ante Unión Española, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez quedó en la cuarta posición con apenas un partido restante.
Para clasificar como Chile 2
La única fórmula que clasifica a Universidad de Chile como Chile 2 a la Copa Libertadores de América es derrotando a Deportes Iquique en el norte, que la UC caiga ante Unión La Calera en el Claro Arena y que O’Higgins no derrote a Everton de Viña del Mar en Rancagua.
Para clasificar como Chile 3
La ecuación para el Chile 3 es un poco más simple: Universidad de Chile debe derrotar a Deportes Iquique en el norte y esperar que O’Higgins no se imponga ante un Everton que viene hace varias fechas a los tumbos.
Así las cosas, se complicó el panorama para la U y ahora está más cerca de disputar la Copa CONMEBOL Sudamericana que la Copa Libertadores, situación que podría impactar fuertemente en el presupuesto para la próxima temporada.
En síntesis
- Universidad de Chile empató 1-1 contra Coquimbo Unido ayer, complicando su opción de Copa Libertadores.
- El equipo dirigido por Gustavo Álvarez está en la cuarta posición con solo un partido restante en el torneo.
- Para clasificar como Chile 2 a la Libertadores, la U debe ganar a Deportes Iquique y que la UC pierda.