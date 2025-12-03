Universidad de Chile no jugó su mejor partido el día de ayer ante Coquimbo Unido y solo logró un trabajado empate 1-1, resultado que no le sirve para nada en su objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Con el empate de la UC ante Huachipato el fin de semana y el triunfo de O’Higgins ante Unión Española, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez quedó en la cuarta posición con apenas un partido restante.

Se complicó la U. | Foto: Photosport

Para clasificar como Chile 2

La única fórmula que clasifica a Universidad de Chile como Chile 2 a la Copa Libertadores de América es derrotando a Deportes Iquique en el norte, que la UC caiga ante Unión La Calera en el Claro Arena y que O’Higgins no derrote a Everton de Viña del Mar en Rancagua.

Para clasificar como Chile 3

La ecuación para el Chile 3 es un poco más simple: Universidad de Chile debe derrotar a Deportes Iquique en el norte y esperar que O’Higgins no se imponga ante un Everton que viene hace varias fechas a los tumbos.

Así las cosas, se complicó el panorama para la U y ahora está más cerca de disputar la Copa CONMEBOL Sudamericana que la Copa Libertadores, situación que podría impactar fuertemente en el presupuesto para la próxima temporada.

En síntesis

Universidad de Chile empató 1-1 contra Coquimbo Unido ayer, complicando su opción de Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez está en la cuarta posición con solo un partido restante en el torneo.