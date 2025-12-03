La lucha por entrar a la Copa Libertadores de América está al rojo vivo y, a falta de una fecha para concluir la Liga de Primera 2025, hay tres equipos que se mantienen con vida, pero solo uno que está mejor aspectado que el resto.

Se trata de Universidad Católica, equipo que marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 55 puntos, seguido de O’Higgins de Rancagua con 53 y más atrás Universidad de Chile con 52 unidades.

Por increíble que suene, hay una combinación fatal en donde Universidad Católica se queda sin pan ni pedazo, pero para que eso ocurra, tendría que perder ante Unión La Calera, que O’Higgins derrote a Everton y que la U se imponga a Deportes Iquique en el norte.

La UC muy cerca de volver a Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Los Cruzados asegurarán el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América con un triunfo sobre Unión La Calera. En caso de empate, deberán esperar que O’Higgins no derrote por 9 goles a Everton.

Para que la UC sea el Chile 3 al máximo torneo continental tendrían que perder ante Unión La Calera, que O’Higgins se imponga a Everton y que la U no pase del empate ante el cuadro nortino el sábado.

Así las cosas, Universidad Católica está virtualmente clasificada a la Copa Libertadores de América y posiblemente lo haga como Chile 2, salvo que ocurra una catástrofe de proporciones que frustre el sueño cruzado.

