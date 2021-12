Joaquín Larrivey confirmó este lunes su salida de la Universidad de Chile a través de las redes sociales personales del jugador. El delantero lamentó la forma en que abandona la institución, pero siempre mostrando y agradeciendo el cariño que le hicieron sentir los fanáticos azules a lo largo de su estadía en el club.

La noticia es tan importante por lo que los programas deportivo cuestionan la salida del atacante y se generan debates al respecto. Fue la oportunidad donde Patricio Yáñez a través de ESPN F90 Chile, expresó la pésima decisión que tomaron en la directiva de Azul Azul con el futuro del jugador.

“En primer lugar es una pésima decisión dejar partir a (Joaquín) Larrivey, independiente del modelo, independiente de cómo quiera jugar el nuevo técnico. Yo creo que siempre va a ser útil un jugador con sus características para cómo pueda jugar la U. Esa parte no la compro”, comenzó argumentando el exfutbolista nacional.

Sobre este mismo punto, agregó que “Es un futbolistas que estuvo presente en todos los partidos, que no se lesionó, que entrenó siempre. Me cuesta, me cuesta creer que tomen esa decisión. Si tú no quieres contar con él, le das un abrazo y le dices ‘sabes qué, tomamos la decisión de no contar contigo’”.

Para cerrar su comentario, el comunicador dio a conocer que “Esto de avisarle ayer u hoy, por teléfono, pero cómo no antes dé, si esta cuestión no la decide en el partido frente a Unión La Calera, ya son decisiones que se deben haber tomado, lo terminan haciendo pésimo”, concluyó.

Joaquín Larrivey registró una cifra de 43 conquistas con la camiseta de la U desde su llegada, en una cifra cercana a los 70 partidos en competencias oficiales.